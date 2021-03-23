صور: حماس تعقد مشاورات مكثفة لاعتماد مرشحيها للانتخابات العامة









رام الله - دنيا الوطنأجرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يومي الأحد والاثنين في قطاع غزة، العديد من اللقاءات الحركية المكثفة، التي جمعت نخبتها القيادية في المناطق التنظيمية السبعة والحركة النسائية.وهدفت اللقاءات المكوكية، إلى اعتماد مرشحي الحركة لانتخابات المرحلة الأولى للمجلس الوطني.هذا وقد وضعت الحركة مجموعة من المعايير والمحددات لاختيار مرشحيها، بما يتناسب وتطلعات أبناء شعبنا الفلسطيني.وكان المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، قال: إن حركته جاهزة لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أيار/ مايو المقبل.وقال قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن حماس بلورت العديد من الخيارات للمشاركة مع تفضيلها لقائمة وطنية موحدة، مشددًا بالقول: "حماس ستبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى تحالف وطني، يضم أوسع طيف سياسي في الحالة الفلسطينية".وأضاف: "لنجعل من الانتخابات مدخلاً حقيقياً لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة التعددية، وإشراك الكل الوطني في صياغة استراتيجية نضال موحدة".وختم قاسم حديثه، بالقول: "نؤكد حرصنا الكامل على أن تكون مشاركتنا بالانتخابات، تعزيز للوحدة الوطنية كخطوة مركزية في مسار مواجهة التحديات، التي تمر بها القضية الفلسطينية".