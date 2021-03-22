"يحتوي على غزال الجبل الفلسطيني".. سلطة جودة البيئة تعلن عن إعتماد شعار جديد لها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة جودة البيئة، الاثنين، عن إعتماد شعار جديد لها يحتوي على عدد من رموز وعناصر البيئة الفلسطينية للتأكيد على أهميتها والعمل على حمايتها.



وأفادت جودة البيئة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، بأن الشعار الجديد يحتوي على غزال الجبل الفلسطيني الذي يتعرض لمحاولات تهويده من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكتابة اسمه في اللغة العبرية باسم "الغزال الإسرائيلي" على الرغم من أن اسمه العلمي "غزال الجبل الفلسطيني" بالإضافة إلى التعديات المجتمعية تجاه الغزال في مختلف المناطق الطبيعية.



وأضافت جودة البيئة، بأن الشعار يحتوي على زهرة " توليب" وهي من الأزهار النادرة في فلسطين وتتميز بتنوع ألوانها وأطوالها وحسب نوعيتها ، بالإضافة إلى احتواء الشعار على عناصر الماء والشمس.



ودعت جودة البيئة، الصحفين كافة إلى إستخدام الشعار الجديد في وسائل الإعلام المختلفة ، لما يمثله من عناصر تسهم في تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الموروث الطبيعي الفلسطيني و حماية مكونات التنوع الحيوي الفلسطيني.