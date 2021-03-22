ارتفاع كبير بإصابات (كورونا) في قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء الإثنين، عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية لذات اليوم، في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة في بيانٍ مقتضب، إلى أن العدد الكلي لإصابات (كورونا) خلال الدورتين الأولى والثانية 450 إصابة، بعد فحص 2659 عينة، بنسبة إصابة حوالي 17%.