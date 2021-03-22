نتنياهو وزوجته يقتحمان حائط البراق لأداء صلوات تلمودية قبل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، مساء الإثنين، حائط البراق لأداء صلوات تلمودية.



وأفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، بأن نتنياهو وزوجته سارة، اقتحما حائط البراق لأداء صلوات تلمودية للفوز في انتخابات الكنيست الإسرائيلي للمرة الرابعة على التوالي.



يذكر، أن يوم الثلاثاء، ستخوض "إسرائيل" للمرة الرابعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي، عقب ثلاث مرات سابقة فشلت خلالها من التوافق على تشكيل حكومة.