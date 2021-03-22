الاحتلال يعتقل شابًا من باب العامود وآخرين من عناتا بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، شابا من منطقة باب العامود، وشابين آخرين من بلدة عناتا في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي ثائر جابر من كراج شارع نابلس بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة.



وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا بالقدس المحتلة قبل أن تقوم باعتقال شابين وتقتادهما إلى جهة غير معلومة.



ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.