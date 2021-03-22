اعتقال إسرائيلي لنشره تهديدات بقتل "يائير لابيد"

يائير لابيد

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باعتقال الشرطة، مساء الإثنين، إسرائيلي لدى وصوله مطار اللد قادمًا من الخارج بعد تهديدات وجهها لزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.



وأشارت القناة السابعة، إلى أنّ المعتقل يبلغ من العمر 30 عامًا، ويشتبه بنشره تهديدات عبر الانترنت ضد لابيد، مبينًا أنّه تم اعتقاله للاشتباه بكتابة مقال يحرض على قتل لابيد عبر أحد المواقع الالكترونية.