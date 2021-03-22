4 إصابات خلال إطلاق نار في استقبال أسير محرر بمدينة قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء الاثنين، 4 مواطنينـ جراء انفجار بندقية خلال إطلاق نارٍ في استقبال الأسير المحرر هزاع شريم (40 عامًا)، بمدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأسير المحرر شريم بتاريخ 23/3/2001 أثناء توجهه إلى مدينة نابلس، حيث مكث في التحقيق شهرين كاملين ما بين التعذيب والعزل، واتهمه الاحتلال بالانتماء إلى كتائب الأقصى، وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 20 عاماً، أمضى منها 16 عاماً حتى الآن.



يذكر، أن الأسير المحرر شريم، تنقل إلى عدة سجون خلال فترة اعتقاله الطويلة، وتعرض إلى العديد من العقوبات وإجراءات التنكيل التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى، ومنها عدم تقديم العلاج اللازم له، حيث إنه يعاني من سوء التغذية، الأمر الذى أدى لتساقط شعر رأسه، ولم يقدم له الاحتلال علاجاً أو رعاية مناسبة.