شؤون فلسطينية

رياض منصور للأمم المتحدة ومجلس الأمن: حان الوقت لوقف إفلات إسرائيل من العقاب

رياض منصور للأمم المتحدة ومجلس الأمن: حان الوقت لوقف إفلات إسرائيل من العقاب
رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين، لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على أن الوقت قد حان، لوقف الإفلات الصارخ لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من العقاب، الذي يسبب الكثير من الأذى واليأس للشعب الفلسطيني، ويدمر احتمالات الحل العادل، بما يتفق مع الإجماع الدولي على دولتين على حدود عام 1967، كما هو منصوص عليه منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد جاء ذلك، في ثلاث رسائل متطابقة، بعثها السفير منصور، الاثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار التصعيد وتدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي تستمر بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في ظل سعيها المسعور لاستعمار وضم الأراضي الفلسطينية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

ونوه منصور إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل وجرح وتشويه المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى استشهاد المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما)، عقب إصابته برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال، خلال اعتدائهم على المظاهرات السلمية المعارضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

كما نوه إلى استمرار قوات الاحتلال في الرد على أي معارضة شرعية لسرقة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ونزع ملكية العائلات الفلسطينية بالقوة المميتة والإجرامية، في العديد من المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يدل على أن اسرائيل غير معنية بإمكانية المساءلة وتسود لديها ثقافة الإفلات من العقاب.

وأضاف: أنه بالتزامن مع هذه الأعمال العدوانية، تواصل إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين والتهديد بمزيد من عمليات الهدم والطرد للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وحولها، منوها إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أفاد بأنه في شهر شباط/ فبراير 2021 وحده، هدمت سلطات الاحتلال أو استولت على 153 عقارا فلسطينيا، ما أدى إلى تشريد 305 أشخاص، بينهم 172 طفلا، وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخصا آخرين.

وذكَّر أيضاً بعمليات الهدم والاستيلاء على المساعدات في حمصة البقيعة، بما في ذلك تدمير الملاجئ ومرافق المياه والصرف الصحي وهياكل كسب العيش، ما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 60 شخصاً، من بينهم 35 طفلاً، حيث يعكس هذا التصعيد زيادة بنسبة 65٪ عن المتوسط الشهري لعمليات الهدم في عام 2020.

وأشار إلى مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدما في خططها لهدم أكثر من 100 منزل في حي البستان في سلوان، مبينا أنه إن تم تنفيذ جريمة الحرب هذه، فإنها ستؤدي إلى تهجير قسري لما لا يقل عن 1550 فلسطينياً، منهم أكثر من 60٪ أطفال.

وناشد منصور المجتمع الدولي مرة أخرى العمل على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.

أخبار ذات صلة

4 إصابات خلال إطلاق نار في استقبال أسير محرر بمدينة قلقيلية

4 إصابات خلال إطلاق نار في استقبال أسير محرر بمدينة قلقيلية

فلسطين تُرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

فلسطين تُرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

دولة أوروبية تستنكر سحب الاحتلال بطاقة (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي

دولة أوروبية تستنكر سحب الاحتلال بطاقة (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي

داخلية غزة تنشر كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; ليوم الأربعاء

داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء

حصيلة المغادرين والقادمين عبر (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة

حصيلة المغادرين والقادمين عبر (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة

وفاتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالبرازيل

وفاتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالبرازيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

حصيلة المغادرين والقادمين عبر (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة

حصيلة المغادرين والقادمين عبر (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة

وفاتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالبرازيل

وفاتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالبرازيل

الزق يُوضح آخر المستجدات حول استئناف دخول التجار بغزة والضفة للعمل بإسرائيل

الزق يُوضح آخر المستجدات حول استئناف دخول التجار بغزة والضفة للعمل بإسرائيل

الأسير ماهر أبو ريان يُعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على مماطلة إدارة السجون بعلاجه

الأسير ماهر أبو ريان يُعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على مماطلة إدارة السجون بعلاجه

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

منوعات

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

عربي

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من &#34;فايزر&#34;

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار