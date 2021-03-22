فلسطين تُرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن





وتشمل أيضاً "فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة"، وفق فرحان.



وأوضح، أن مبادرة المملكة، تقدير لجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والدور الإيجابي لسلطنة عمان.



ودعت المملكة، الحكومة اليمينية والحوثيين للقبول بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنرحبت دولة فلسطين، ومن خلال وزارة الخارجية، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، واعتبرتها فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن المبادرة تعبر عن جهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان؛ لتحقيق الاستقرار لليمن الشقيق، ووحدة وسلامة أراضيه.وأعلنت السعودية، الاثنين، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين "صوناً للدماء اليمينة".جاء ذلك، في مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، حيث قال فرحان: "استمراراً لدور المملكة الداعم لليمن، فإنها تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة، والتوصل لحل سياسي شامل".وأضاف: "تتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل، تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة غربي اليمن، بالبنك المركزي".