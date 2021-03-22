شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بهدم ورشة تصليح مركبات قرب دوار بلدة عرابة، جنوب جنين.

وأفاد صاحب الورشة، حسام عماد أبو صلاح (25 عاماً) بأن سلطات الاحتلال، سلمته إخطاراً بالهدم خلال 72 ساعة، بحجة عدم الترخيص.

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