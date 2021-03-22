دولة أوروبية تستنكر سحب الاحتلال بطاقة (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب نائب رئيس وزراء، وزير خارجية دوقية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، عن أسفه للإجراء الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق وزير الخارحية والمغتربين رياض المالكي، إثر لقائه مع المدعية العامة للأمم المتحدة.



وتساءل وزير الدولة في حكومة إقليم والوني بروكسل البلجيكية اندري فلاو، اذا كانت إسرائيل جادة في البحث عن سلام عادل، عندما تسحب بطاقة التنقل كشخصية هامة (VIP)، من وزير الخارحية الفلسطيني، لدى عودته من اجتماع مع المدعية العامة للأمم المتحدة.