داخلية غزة تنشر كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الأربعاء

غزة - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية بغزة، مساء الاثنين، كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) ليوم الأربعاء.ودعت المسافرين إلى التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءًا من الساعة 09:00 صباح الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقًا في كافة محافظات قطاع غزة.كما دعت المسافرين إلى التواجد الساعة 07:00 صباح الأربعاء المقبل في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.