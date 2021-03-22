حصيلة المغادرين والقادمين عبر (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي، في (معبر بيت حانون/ إيرز)، مساء الاثنين، حصيلة حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر المعبر شمال قطاع غزة.



وأشارت إلى أن حصيلة المغادرين (144) مغادرًا، حصيلة القادمين (110)، فيما كانت الحصيلة الكلية للمغادرين والقادمين (254) مواطنًا.