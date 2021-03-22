وفاتان جديدتان بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بالبرازيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، عن تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس (كورونا)، في صفوف الجاليات الفلسطينية.



وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنّ عدد الوفيات في صفوف الجاليات المنتشرة حول العالم، ارتفع إلى 383، بينما بقي عدد الإصابات دون تغيير، حيث يبلغ 13310 إصابة.



ونقلت الوزارة، عن سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، أنّها سجّلت حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد حالات الوفاة فيها إلى 13 حالة.