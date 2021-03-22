حماس: جاهزون لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن حركته جاهزة لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أيار/ مايو المقبل.



وقال قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن حماس بلورت العديد من الخيارات للمشاركة مع تفضيلها لقائمة وطنية موحدة، مشددًا بالقول: "حماس ستبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى تحالف وطني، يضم أوسع طيف سياسي في الحالة الفلسطينية".



وأضاف: "لنجعل من الانتخابات مدخلاً حقيقياً لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة التعددية، وإشراك الكل الوطني في صياغة استراتيجية نضال موحدة".



وختم قاسم حديثه، بالقول: "نؤكد حرصنا الكامل على أن تكون مشاركتنا بالانتخابات، تعزيز للوحدة الوطنية كخطوة مركزية في مسار مواجهة التحديات، التي تمر بها القضية الفلسطينية".