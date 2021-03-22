109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الإثنين، تسجيل 109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 5985 وفاة والإصابات إلى 544،724 إصابة.