بالأسماء: الجبهة الديمقراطية تقدم قائمة مرشحيها إلى الرأي العام
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الجبهة الديمقراطية، في مؤتمرها الصحفي يوم الاثنين، قائمة مرشحيها إلى المجلس التشريعي، تحت عنوان التغيير الديمقراطي، وقد جاءت كما يلي:
- 56% من مرشحي القائمة شباب دون سن الأربعين من بينهم ثلاثة من الخمسة الأوائل.
- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% من مجموع المرشحين.
- 44% من مرشحي القائمة من قطاع غزة.
- المرشحان الأول والثالث أسيران محرران والخامس أسير من قلب القدس.
- تغطي القائمة جميع محافظات الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، حيث يحتل الموقع الخامس من القائمة الأسير المناضل حسين درباس ابن العيسوية، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات من قطاع غزة (27) من مجموع (61) مرشحاً أي بنسبة 44%.
- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% حيث عدد المرشحات، يبلغ (22) من مجموع (61) مرشحاً.
- ثلاثة من الخمسة الأوائل، وستة من العشرة الأوائل في القائمة هم من الشباب، الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً.
- كما يبلغ عدد المرشحين الشباب دون سن الأربعين (34) مرشحاً من مجموع (61) أي بنسبة 56%، كما أن متوسط أعمار مرشحي القائمة، يبلغ 42 عاماً.
- وتتشكل قائمة "التغيير الديمقراطي"، من 61 عضواً، جاءت في الترتيب التالي:
الاسم الرباعي رقم التسجيل الانتخابي:
1. إبراهيم عبد القادر محمود أبو حجلة 04632158
2. أريج فضل عيد الأشقر 91491010
3. محمد عثمان رشيد دويكات 90439136
4. زياد عبد الله محمد جرغون 09811007
5. حسين محمد حسين درباس [قدس] هوية زرقاء
6. بسمة محمود وراد البطاط 90745345
7. وليم يعقوب أنطون عودة 05372104
8. نسرين عبد المنعم عبد المهدي أبو عمره 20210211
9. صدام صالح جميل عمارنة 90534344
10. حسن عطا عبد الله الرضيع 91216084
11. سعد أحمد محمد فريج 01842100
12. لنا عدنان حسن نمر 90608212
13. اسماعيل محمد أحمد أبو هشهش 06851325
14. حازم بسام عطية تمراز 91348574
15. رباب مصطفى جبر النعامي 08857091
16. عمر مفيد محمد زبن 90535007
17. محمد موسى سلامة الهلسه 90858368
18. آمنة داوود محمد الدبش 90121105
19. قصي سعد سعود منصور 91815964
20. صلاح أحمد صابر السمهوري 05121005
21. حنان هاشم عبد الجبار عطاطرة 90383694
22. أنور سعود حافظ براهمة 02201101
23. نافذ محمود إبراهيم خنافسة 00493101
24. وسام مصطفى محمود الشنطي 03391017
25. غدير عاهد حسن أبو زينة 02192523
26. أحمد رياض صالح أبو حليمة 91304922
27. سفيان توفيق أحمد ثابت 91425862
28. نائلة ممدوح إبراهيم عدوان 07532358
29. جهاد موسى حسين أبو قرع 04371240
30. نجلاء سليمان سلمان الرقب 09472534
31. محسن جواد خليل العاوور 30315978
32. سحر رأفت محمد سلمي 91615172
33. محمد إبراهيم محمد عقبي 91845938
34. وسام فتحي محمود زغبر 91518471
35. مريم إسماعيل داوود شقيرات (هوية قدس)
36. تامر أيمن محمد عوض الله 30063427
37. ابتسام محمد علي حمدان 03912079
38. محمد محمد شكري شراب 91442380
39. أحمد علي خليل البحيصي 09063222
40. سمان حسن شاكر عبد الرحيم عطار 90827283
41. عطية محمد عطية صالحة 07413326
42. خالد إسماعيل إبراهيم مصبح 91445329
43. ختام إبراهيم سلمان بشارات 04992258
44. نضال يحيى علي حمارشة 01022509
45. رشاد وليد مصطفى أبو مدللة 07721113
46. حنان محمد عبد الرزاق عياد 90695230
47. سامي أمين إبراهيم ضهير 30061039
48. عدي تحسين عبد الفتاح نوفل 90654006
49. فداء باسم عبد الرحمن القريناوي 90118227
50. أحمد عبد العزيز محمد أبو عيده 07644121
51. رامي أحمد محمد خلف 08231157
52. نجلاء محمد إبراهيم أبو مطلق 91360771
53. تامر طلال سليمان التلباني 90447997
54. هناء علي محمد أبو دغيم 91467487
55. ابتسام رشدي مصطفى الهواري
56. رائدة محمود عبد ربه صوالحة 92113565
57. إياد صالح عبدالله حمودة 90789196
58. صالح محمد عوض ناصر 08361121
59. فريد بطرس مارون سروع (رمزي رباح) 90656108
60. ماجدة محمد حمدي راغب المصري 02531014 61
61. قيس كامل عبد الكريم خضر (أبو ليلى) 04761015.
كشفت الجبهة الديمقراطية، في مؤتمرها الصحفي يوم الاثنين، قائمة مرشحيها إلى المجلس التشريعي، تحت عنوان التغيير الديمقراطي، وقد جاءت كما يلي:
- 56% من مرشحي القائمة شباب دون سن الأربعين من بينهم ثلاثة من الخمسة الأوائل.
- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% من مجموع المرشحين.
- 44% من مرشحي القائمة من قطاع غزة.
- المرشحان الأول والثالث أسيران محرران والخامس أسير من قلب القدس.
- تغطي القائمة جميع محافظات الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، حيث يحتل الموقع الخامس من القائمة الأسير المناضل حسين درباس ابن العيسوية، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات من قطاع غزة (27) من مجموع (61) مرشحاً أي بنسبة 44%.
- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% حيث عدد المرشحات، يبلغ (22) من مجموع (61) مرشحاً.
- ثلاثة من الخمسة الأوائل، وستة من العشرة الأوائل في القائمة هم من الشباب، الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً.
- كما يبلغ عدد المرشحين الشباب دون سن الأربعين (34) مرشحاً من مجموع (61) أي بنسبة 56%، كما أن متوسط أعمار مرشحي القائمة، يبلغ 42 عاماً.
- وتتشكل قائمة "التغيير الديمقراطي"، من 61 عضواً، جاءت في الترتيب التالي:
الاسم الرباعي رقم التسجيل الانتخابي:
1. إبراهيم عبد القادر محمود أبو حجلة 04632158
2. أريج فضل عيد الأشقر 91491010
3. محمد عثمان رشيد دويكات 90439136
4. زياد عبد الله محمد جرغون 09811007
5. حسين محمد حسين درباس [قدس] هوية زرقاء
6. بسمة محمود وراد البطاط 90745345
7. وليم يعقوب أنطون عودة 05372104
8. نسرين عبد المنعم عبد المهدي أبو عمره 20210211
9. صدام صالح جميل عمارنة 90534344
10. حسن عطا عبد الله الرضيع 91216084
11. سعد أحمد محمد فريج 01842100
12. لنا عدنان حسن نمر 90608212
13. اسماعيل محمد أحمد أبو هشهش 06851325
14. حازم بسام عطية تمراز 91348574
15. رباب مصطفى جبر النعامي 08857091
16. عمر مفيد محمد زبن 90535007
17. محمد موسى سلامة الهلسه 90858368
18. آمنة داوود محمد الدبش 90121105
19. قصي سعد سعود منصور 91815964
20. صلاح أحمد صابر السمهوري 05121005
21. حنان هاشم عبد الجبار عطاطرة 90383694
22. أنور سعود حافظ براهمة 02201101
23. نافذ محمود إبراهيم خنافسة 00493101
24. وسام مصطفى محمود الشنطي 03391017
25. غدير عاهد حسن أبو زينة 02192523
26. أحمد رياض صالح أبو حليمة 91304922
27. سفيان توفيق أحمد ثابت 91425862
28. نائلة ممدوح إبراهيم عدوان 07532358
29. جهاد موسى حسين أبو قرع 04371240
30. نجلاء سليمان سلمان الرقب 09472534
31. محسن جواد خليل العاوور 30315978
32. سحر رأفت محمد سلمي 91615172
33. محمد إبراهيم محمد عقبي 91845938
34. وسام فتحي محمود زغبر 91518471
35. مريم إسماعيل داوود شقيرات (هوية قدس)
36. تامر أيمن محمد عوض الله 30063427
37. ابتسام محمد علي حمدان 03912079
38. محمد محمد شكري شراب 91442380
39. أحمد علي خليل البحيصي 09063222
40. سمان حسن شاكر عبد الرحيم عطار 90827283
41. عطية محمد عطية صالحة 07413326
42. خالد إسماعيل إبراهيم مصبح 91445329
43. ختام إبراهيم سلمان بشارات 04992258
44. نضال يحيى علي حمارشة 01022509
45. رشاد وليد مصطفى أبو مدللة 07721113
46. حنان محمد عبد الرزاق عياد 90695230
47. سامي أمين إبراهيم ضهير 30061039
48. عدي تحسين عبد الفتاح نوفل 90654006
49. فداء باسم عبد الرحمن القريناوي 90118227
50. أحمد عبد العزيز محمد أبو عيده 07644121
51. رامي أحمد محمد خلف 08231157
52. نجلاء محمد إبراهيم أبو مطلق 91360771
53. تامر طلال سليمان التلباني 90447997
54. هناء علي محمد أبو دغيم 91467487
55. ابتسام رشدي مصطفى الهواري
56. رائدة محمود عبد ربه صوالحة 92113565
57. إياد صالح عبدالله حمودة 90789196
58. صالح محمد عوض ناصر 08361121
59. فريد بطرس مارون سروع (رمزي رباح) 90656108
60. ماجدة محمد حمدي راغب المصري 02531014 61
61. قيس كامل عبد الكريم خضر (أبو ليلى) 04761015.
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