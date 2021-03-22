بالأسماء: الجبهة الديمقراطية تقدم قائمة مرشحيها إلى الرأي العام

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الجبهة الديمقراطية، في مؤتمرها الصحفي يوم الاثنين، قائمة مرشحيها إلى المجلس التشريعي، تحت عنوان التغيير الديمقراطي، وقد جاءت كما يلي:



- 56% من مرشحي القائمة شباب دون سن الأربعين من بينهم ثلاثة من الخمسة الأوائل.



- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% من مجموع المرشحين.



- 44% من مرشحي القائمة من قطاع غزة.



- المرشحان الأول والثالث أسيران محرران والخامس أسير من قلب القدس.



- تغطي القائمة جميع محافظات الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، حيث يحتل الموقع الخامس من القائمة الأسير المناضل حسين درباس ابن العيسوية، ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات من قطاع غزة (27) من مجموع (61) مرشحاً أي بنسبة 44%.



- نسبة تمثيل المرأة في القائمة 36% حيث عدد المرشحات، يبلغ (22) من مجموع (61) مرشحاً.



- ثلاثة من الخمسة الأوائل، وستة من العشرة الأوائل في القائمة هم من الشباب، الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً.



- كما يبلغ عدد المرشحين الشباب دون سن الأربعين (34) مرشحاً من مجموع (61) أي بنسبة 56%، كما أن متوسط أعمار مرشحي القائمة، يبلغ 42 عاماً.



- وتتشكل قائمة "التغيير الديمقراطي"، من 61 عضواً، جاءت في الترتيب التالي:



الاسم الرباعي رقم التسجيل الانتخابي:



1. إبراهيم عبد القادر محمود أبو حجلة 04632158

2. أريج فضل عيد الأشقر 91491010

3. محمد عثمان رشيد دويكات 90439136

4. زياد عبد الله محمد جرغون 09811007

5. حسين محمد حسين درباس [قدس] هوية زرقاء

6. بسمة محمود وراد البطاط 90745345

7. وليم يعقوب أنطون عودة 05372104

8. نسرين عبد المنعم عبد المهدي أبو عمره 20210211

9. صدام صالح جميل عمارنة 90534344

10. حسن عطا عبد الله الرضيع 91216084

11. سعد أحمد محمد فريج 01842100

12. لنا عدنان حسن نمر 90608212

13. اسماعيل محمد أحمد أبو هشهش 06851325

14. حازم بسام عطية تمراز 91348574

15. رباب مصطفى جبر النعامي 08857091

16. عمر مفيد محمد زبن 90535007

17. محمد موسى سلامة الهلسه 90858368

18. آمنة داوود محمد الدبش 90121105

19. قصي سعد سعود منصور 91815964

20. صلاح أحمد صابر السمهوري 05121005

21. حنان هاشم عبد الجبار عطاطرة 90383694

22. أنور سعود حافظ براهمة 02201101

23. نافذ محمود إبراهيم خنافسة 00493101

24. وسام مصطفى محمود الشنطي 03391017

25. غدير عاهد حسن أبو زينة 02192523

26. أحمد رياض صالح أبو حليمة 91304922

27. سفيان توفيق أحمد ثابت 91425862

28. نائلة ممدوح إبراهيم عدوان 07532358

29. جهاد موسى حسين أبو قرع 04371240

30. نجلاء سليمان سلمان الرقب 09472534

31. محسن جواد خليل العاوور 30315978

32. سحر رأفت محمد سلمي 91615172

33. محمد إبراهيم محمد عقبي 91845938

34. وسام فتحي محمود زغبر 91518471

35. مريم إسماعيل داوود شقيرات (هوية قدس)

36. تامر أيمن محمد عوض الله 30063427

37. ابتسام محمد علي حمدان 03912079

38. محمد محمد شكري شراب 91442380

39. أحمد علي خليل البحيصي 09063222

40. سمان حسن شاكر عبد الرحيم عطار 90827283

41. عطية محمد عطية صالحة 07413326

42. خالد إسماعيل إبراهيم مصبح 91445329

43. ختام إبراهيم سلمان بشارات 04992258

44. نضال يحيى علي حمارشة 01022509

45. رشاد وليد مصطفى أبو مدللة 07721113

46. حنان محمد عبد الرزاق عياد 90695230

47. سامي أمين إبراهيم ضهير 30061039

48. عدي تحسين عبد الفتاح نوفل 90654006

49. فداء باسم عبد الرحمن القريناوي 90118227

50. أحمد عبد العزيز محمد أبو عيده 07644121

51. رامي أحمد محمد خلف 08231157

52. نجلاء محمد إبراهيم أبو مطلق 91360771

53. تامر طلال سليمان التلباني 90447997

54. هناء علي محمد أبو دغيم 91467487

55. ابتسام رشدي مصطفى الهواري

56. رائدة محمود عبد ربه صوالحة 92113565

57. إياد صالح عبدالله حمودة 90789196

58. صالح محمد عوض ناصر 08361121

59. فريد بطرس مارون سروع (رمزي رباح) 90656108

60. ماجدة محمد حمدي راغب المصري 02531014 61

61. قيس كامل عبد الكريم خضر (أبو ليلى) 04761015.