شؤون فلسطينية

الصحة: حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) ستكون على أربع مراحل

الصحة: حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) ستكون على أربع مراحل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) ستكون على أربع مراحل، حيث ستشمل جميع الفئات المستهدفة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن المراحل الأربعة للتطعيم ستكون وفق الجدول المرفق.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تقسيم الجمهور على هذه المراحل جاء بسبب وصول اللقاحات إلى فلسطين على دفعات من الشركات المصنعة له أو من الدول والمؤسسات الدولية المانحة.

وتابعت أن خطة التطعيم استندت إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، واللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بالمطاعيم.

وقالت إن فلسطين عملت كل ما يلزم لتوفير المطاعيم سواء كان ذلك من خلال الشراء المباشر مع الشركات حيث تم تخصيص 12 مليون دولار لشراء هذه المطاعيم منذ اليوم الأول من اعتمادها عالمياً، إضافة إلى التبرعات من مؤسسة كوفاكس العالمية، والدول المانحة، والشركاء الدوليين لتوفير هذه المطاعيم.

وأوضحت أن الأولويات التي تم إعدادها مسبقاً لتلقي هذه المطاعيم مستندة إلى الحقائق العلمية والتوصيات العالمية، كون هذه الفئات إما معرضة لإصابة أكثر من غيرهم (كالطواقم الطبية والصحية)، أو معرضة للمضاعفات الخطيرة إذا ما أصيبوا بالمرض مثل (كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة).

أخبار ذات صلة

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الحكومة: العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من السبت المقبل

الحكومة: العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من السبت المقبل

بنك فلسطين يقدم تبرعاً عاجلاً بمليون شيكل لوزارة الصحة للمساعدة بمواجهة (كورونا)

بنك فلسطين يقدم تبرعاً عاجلاً بمليون شيكل لوزارة الصحة للمساعدة بمواجهة (كورونا)

أعلنت برنامجها السياسي.. الديمقراطية: نسبة مشاركة المرأة بقائمة &#34;التغيير الديمقراطي&#34; 36% والشباب 56%

أعلنت برنامجها السياسي.. الديمقراطية: نسبة مشاركة المرأة بقائمة "التغيير الديمقراطي" 36% والشباب 56%

رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً

رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

القدس: الاحتلال يشدد الحصار على قرية بيت اكسا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

الخليل: الاحتلال يواصل عمليات التجريف الواسعة في عين البيضا

رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً

رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

&#34;محميات فلسطين&#34; يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

منوعات

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

عربي

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من &#34;فايزر&#34;

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة