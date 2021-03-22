الحكومة: العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من السبت المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين، اعتبارا من ليل الجمعة/ السبت الموافق 27 آذار/ مارس 2021.



وأشارت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، مساء اليوم الاثنين، أنه وفقا للتوقيت الصيفي، فسيتم تقديم عقار الساعة 60 دقيقة.