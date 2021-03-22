الحكومة: العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من السبت المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين، اعتبارا من ليل الجمعة/ السبت الموافق 27 آذار/ مارس 2021.
وأشارت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، مساء اليوم الاثنين، أنه وفقا للتوقيت الصيفي، فسيتم تقديم عقار الساعة 60 دقيقة.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين، اعتبارا من ليل الجمعة/ السبت الموافق 27 آذار/ مارس 2021.
وأشارت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، مساء اليوم الاثنين، أنه وفقا للتوقيت الصيفي، فسيتم تقديم عقار الساعة 60 دقيقة.
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