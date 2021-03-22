شؤون فلسطينية

رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً

رئيس لجنة الانتخابات يستقبل وفداً رقابياً أردنياً
رام الله - دنيا الوطن
استقبل حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الإثنين، وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة خالد الكلالدة، وذلك في مقر اللجنة بمدينة البيرة.

ورحب الدكتور ناصر بالوفد الضيف، وشكر الهيئة المستقلة الأردنية على مشاركتها في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021، مؤكداً على أهمية الرقابة المحلية والعربية والدولية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيراً إلى استعداد اللجنة لاستقبال وتسهيل عمل الهيئات الرقابية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأطلع ناصر الوفد على استعدادات لجنة الانتخابات وتحضيراتها لا سيما في ظل التحديات المتمثلة في جائحة (كورونا)، واستعرض مراحل العملية الانتخابية بداية بفتح باب التسجيل ومرحلة النشر والاعتراض وصولاً إلى فتح باب ترشح القوائم لعضوية المجلس التشريعي التي انطلقت قبل يومين وتستمر إلى نهاية الشهر الحالي.

من جهته أكد الكلالدة على عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وكذلك على الشراكة القائمة بين الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وتبادل الخبرات بينهما ومن خلال المنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تعتبر الأردن وفلسطين عضوان مؤسسان فيها.


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