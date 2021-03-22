مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن 54 عاماً من بلدة بيتا جنوب نابلس مصرعه، اليوم الإثنين، إثر انقلاب جرار زراعي وذلك في بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إنقلاب جرار زراعي في بلدة أودلا جنوبي محافظة نابلس نتج عنه إصابة مواطن 54 عاماً إصابة وصفت بالبليغة نقل على إثرها لمشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس وأعلن الأطباء عن وفاته، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.



وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة كما وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.