شؤون فلسطينية

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د.ناصر القدوة، اليوم الاثنين، عن زيارته لقطاع غزة، وإمكانية تواجده على رأس قائمة الملتقى المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله: "فيما يتعلق بزيارة غزة، قلت وأكرر بأن غزة جزء لا يتجزأ من بلدنا، ولا أريد دعوة أو ترحيباً من أي جهة من الجهات".

وتابع: لا يحتاج الأمر لذلك، بالرغم من تقديري لأي نوايا طيبة، ولكن لا يذهب الشخص إلى بلده بدعوة أو ترحيب، ولا يمكن أن نتساوق مع أفكار على أن غزة شيء، وهناك شيء آخر".

وشدد على أن قطاع غزة جزء من فلسطين، وأفخر بأني قادم من غزة، ومن الطبيعي أن أذهب هناك وأمكث فترة طويلة هناك.

وفيما يتعلق بترشحي في انتخابات المجلس التشريعي، قال القدوة: نعم إذا سمح لي المشاركون في الملتقى وأعطوني شرف أن أكون على رأس القائمة، سأفعل ذلك، بالرغم على المستوى الشخصي لا يوجد طموح في هذا الشأن، ولكن ذلك لإظهار الجدية في هذا المجال، لنؤكد على العمل مع بعض باحترام.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، قال: إن القدوة، سيزور قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة (الرسالة): بأن حماس لا يمكن أن تُحاسب لفتحها قطاع غزة للجميع، "وناصر القدوة ستشاهدونه في غزة قريباً، وسنعمل ونوفر كل أجواء الأمان له، رغم موقفه المعلن من رفض الشراكة مع حماس".

وتابع البردويل: "يحسب لحماس، أنها استطاعت إنهاء الحالة الاجتماعية التي أفرزها الانقسام من خلال المصالحة المجتمعية"، وفق تعبيره.

وشدد على أن عودة قيادات محسوبة على القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، لا يعني وجود وحدة برنامج سياسي معه، "فبرنامجه وكذلك ناصر القدوة مختلفان مع حمـاس، مع ذلك الحركة لا يمكن أن تمنع أحداً من وطنه، بعد إنهاء قضيته قانونيا وأمنيا".

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