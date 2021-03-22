فيديو.. الاحتلال يعلن إحباط محاولة تصدير سبائك ذهب ضمن شحنة طماطم من غزة للضفة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المفتشين الأمنيين لسلطة المعابر عند معبر كرم أبو سالم، أحبطوا محاولة تهريب "غير معتادة" لـ 13 سبيكة ذهب من غزة إلى الضفة الغربية.
أفادت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المفتشين الأمنيين لسلطة المعابر عند معبر كرم أبو سالم، أحبطوا محاولة تهريب "غير معتادة" لـ 13 سبيكة ذهب من غزة إلى الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة بأن "السبائك التي تزن حوالي 7 كيلوغرامات عُثر عليها في شحنة من 20 طناً من الطماطم كانت في طريقها للتصدير من قطاع غزة إلى الضفة".
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