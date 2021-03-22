الحريري: رفضت تشكيلة حكومية قدمها الرئيس عون تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي

ميشال عون وسعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إنه لا يقبل ورقة الرئيس ميشيل عون، لـ "أنها ضد الدستور والرئيس المكلف لا يقبل ورقة تكليف".



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في بيروت، بأن "الرئيس عون أعطاني ورقة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي".



وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أكد اليوم الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار"، معربا عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة اللبنانية.



وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي مناقشة الأوضاع في لبنان اليوم، ويجب تنفيذ إصلاحات".