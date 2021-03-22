شؤون فلسطينية

"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا موقع محميات فلسطين الإلكتروني إلى تعزيز مبادئ السياحة البيئية الداخلية في ظل جائحة (كورونا)، والعمل على رؤية الطبيعة بعيون جديدة، مطالبا المواطنين بإعادة التفكير في استخدام مواردنا المحدودة والمحافظة عليها.

وقال الموقع بمناسبة بدء فصل الربيع و أسبوع المحافظة على الطبيعة في العالم، بأن السياحة البيئية الداخلية تشكل عاملا مهما في تعزيز الوعي بأهمية حماية المحميات والمواقع الطبيعية والموارد الطبيعية الفلسطينية.

واعتبر محميات فلسطين بأن السياحة البيئية الفلسطينية أصبحت تشكل جزءا من السياحة الداخلية الهامة والتي تعد مؤشرا حيويا في توجه المجتمع المحلي نحو الطبيعة والمواقع الطبيعية والذي يحتاج أن يكون شريكا في الحفاظ على استدامة تنوع الثروات الطبيعية .

وبيّن بأن السائح المحلي يستطيع تنفيذ زيارة افتراضية عبر الموقع الإلكتروني Mahmiyat.ps والممول من مؤسسة هانس زايدل الألمانية حيث يحتوي على العديد من المعلومات البيئية التي تساهم في الترويج لمبادئ السياحة البيئية، وعلى بعض الخرائط الجغرافية لمواقع المحميات الطبيعية والمسارات السياحية .

وأكد الموقع على أهمية الالتزام بحماية المواقع الطبيعية أثناء المسارات البيئية كالتخلص من النفايات بطريقة سليمة وترك ما يجده السائح كما هو وإحسان التعامل مع المخلوقات الفطرية بعدم إزعاج الحيوانات البرية والطيور أثناء التنزة والتصوير، بالإضافة إلى عدم إشعال النيران وعدم قطف النباتات البرية في فصل الربيع واحترام مشاعر الزوار الآخرين .

وأشار محميات فلسطين بأن فريقة يعمل مع كافة الشركاء لإعداد العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي من شأنها تساهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تنفيذه ومشاركته في العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بصون الطبيعة والمحميات الطبيعية.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

فيديو.. الاحتلال يعلن إحباط محاولة تصدير سبائك ذهب ضمن شحنة طماطم من غزة للضفة

فيديو.. الاحتلال يعلن إحباط محاولة تصدير سبائك ذهب ضمن شحنة طماطم من غزة للضفة

الشؤون المدنية تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; اتفاقية جديدة مع الجانب الإسرائيلي حول سفر المواطنين

الشؤون المدنية تكشف لـ"دنيا الوطن" اتفاقية جديدة مع الجانب الإسرائيلي حول سفر المواطنين

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

"الاقتصاد" بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر &#34;صفحات مشبوهة&#34;

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر "صفحات مشبوهة"

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

&#34;محميات فلسطين&#34; يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

"الاقتصاد" بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر &#34;صفحات مشبوهة&#34;

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر "صفحات مشبوهة"

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

أمين عام الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية

أمين عام الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية

الرئيس عباس: سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

الرئيس عباس: سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

منوعات

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

عربي

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من &#34;فايزر&#34;

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة