"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعا موقع محميات فلسطين الإلكتروني إلى تعزيز مبادئ السياحة البيئية الداخلية في ظل جائحة (كورونا)، والعمل على رؤية الطبيعة بعيون جديدة، مطالبا المواطنين بإعادة التفكير في استخدام مواردنا المحدودة والمحافظة عليها.



وقال الموقع بمناسبة بدء فصل الربيع و أسبوع المحافظة على الطبيعة في العالم، بأن السياحة البيئية الداخلية تشكل عاملا مهما في تعزيز الوعي بأهمية حماية المحميات والمواقع الطبيعية والموارد الطبيعية الفلسطينية.



واعتبر محميات فلسطين بأن السياحة البيئية الفلسطينية أصبحت تشكل جزءا من السياحة الداخلية الهامة والتي تعد مؤشرا حيويا في توجه المجتمع المحلي نحو الطبيعة والمواقع الطبيعية والذي يحتاج أن يكون شريكا في الحفاظ على استدامة تنوع الثروات الطبيعية .



وبيّن بأن السائح المحلي يستطيع تنفيذ زيارة افتراضية عبر الموقع الإلكتروني Mahmiyat.ps والممول من مؤسسة هانس زايدل الألمانية حيث يحتوي على العديد من المعلومات البيئية التي تساهم في الترويج لمبادئ السياحة البيئية، وعلى بعض الخرائط الجغرافية لمواقع المحميات الطبيعية والمسارات السياحية .



وأكد الموقع على أهمية الالتزام بحماية المواقع الطبيعية أثناء المسارات البيئية كالتخلص من النفايات بطريقة سليمة وترك ما يجده السائح كما هو وإحسان التعامل مع المخلوقات الفطرية بعدم إزعاج الحيوانات البرية والطيور أثناء التنزة والتصوير، بالإضافة إلى عدم إشعال النيران وعدم قطف النباتات البرية في فصل الربيع واحترام مشاعر الزوار الآخرين .



وأشار محميات فلسطين بأن فريقة يعمل مع كافة الشركاء لإعداد العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي من شأنها تساهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تنفيذه ومشاركته في العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بصون الطبيعة والمحميات الطبيعية.