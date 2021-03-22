سلطات الاحتلال تغلق الطريق الرابطة بين بيت اكسا والقدس بالأسلاك الشائكة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطريق الرئيسي الرابطة بين قرية بيت اكسا ومدينة القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بالأسلاك الشائكة، ومنعت حتى المواطنين من التنقل مشيا على الأقدام، علما أنها مغلقة أمام المركبات منذ العام 2006.



وتُحاصر قرية بيت إكسا محاصرة بجدار الفصل العنصري، ويقطنها قرابة ألفي نسمة، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها.