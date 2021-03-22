شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

"الاقتصاد" بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، خطتها استعدادا لشهر رمضان المبارك.

واستعرضت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال لقاء موسع بمقر الوزارة أبرز الأنشطة التي ستنفذها طواقمها خلال شهر رمضان.

وشارك في اللقاء وكيل الوزارة د. رشدي وادي ومدير عام حماية المستهلك م. عبدالفتاح أبو موسى ومدراء مكاتب حماية المستهك في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد وادي أن طواقم الوزارة ستعمل على منع رفع الأسعار أو احتكار البضائع خلال شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم دول العالم والدول المحيطة.

ودعا وادي طواقم الوزارة للتأكيد على الأسواق والمحال والمراكز التجارية بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية وعدم التهاون فيها.

وأطلع وادي على الخطة وتفاصيلها، مشيدا بجهود طواقم حماية المستهلك وعملهم في متابعة الأسواق والمحال التجارية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبد الفتاح أبوموسى، أن طواقم التفتيش ستبدأ خطتها قبل شهر رمضان المبارك، من اجل توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، وستتابع مستودعات ومخازن التجار للمواد الغذائية وستقوم بإخذ عينات منها للفخص المخبري للتأكد من سلامتها.

وأشار أبو موسى، إلى أن الطواقم ستعمل على فتريتن صباحية ومسائية لمتابعة الاسعار ومنع استغلال المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.

وأكد أبو موسى، أن التركيز سيكون خلال رمضان على المطاعم والمطابخ والألبان والأجبان والمعلبات والعجائن وغيرها من المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفاسطينية.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

فيديو.. الاحتلال يعلن إحباط محاولة تصدير سبائك ذهب ضمن شحنة طماطم من غزة للضفة

فيديو.. الاحتلال يعلن إحباط محاولة تصدير سبائك ذهب ضمن شحنة طماطم من غزة للضفة

الشؤون المدنية تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; اتفاقية جديدة مع الجانب الإسرائيلي حول سفر المواطنين

الشؤون المدنية تكشف لـ"دنيا الوطن" اتفاقية جديدة مع الجانب الإسرائيلي حول سفر المواطنين

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

&#34;محميات فلسطين&#34; يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر &#34;صفحات مشبوهة&#34;

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر "صفحات مشبوهة"

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مصرع مواطن بإنقلاب جرار زراعي بنابلس

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن وفاة موقوف ثانٍ بمركز تأهيل وإصلاح بيت لحم

&#34;محميات فلسطين&#34; يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

"محميات فلسطين" يدعو لتعزيز مبادئ السياحة البيئية في ظل جائحة (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

"الاقتصاد" بغزة تبحث خطتها استعداداً لشهر رمضان المبارك

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر &#34;صفحات مشبوهة&#34;

الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر "صفحات مشبوهة"

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

أمين عام الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية

أمين عام الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية

الرئيس عباس: سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

الرئيس عباس: سيطرة الاحتلال على مواردنا التحدي الأكبر أمام التنمية والنهوض بالاقتصاد

منوعات

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

عربي

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من &#34;فايزر&#34;

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة