الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر "صفحات مشبوهة"





وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه التقارير كاذبة ومزورة.





وفيما يلي نص التصريح:

















رام الله - دنيا الوطنأصدرت الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لحركة فتح، تصريحاً بشأن ما ورد عبر ما وصفتها "صفحات مشبوهة" بشأن كشوفات تحري أو تقارير خاصة بمرشحين.