الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لـ(فتح) تصدر تصريحاً بشأن كشوفات وتقارير عبر "صفحات مشبوهة"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لحركة فتح، تصريحاً بشأن ما ورد عبر ما وصفتها "صفحات مشبوهة" بشأن كشوفات تحري أو تقارير خاصة بمرشحين.
أصدرت الرقابة الحركية وحماية العضوية التابعة لحركة فتح، تصريحاً بشأن ما ورد عبر ما وصفتها "صفحات مشبوهة" بشأن كشوفات تحري أو تقارير خاصة بمرشحين.
وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه التقارير كاذبة ومزورة.
وفيما يلي نص التصريح:
التعليقات