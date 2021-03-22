محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، حكماً بإدانة المتهم (ل، ك) عن تهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمعدلة بالأمر رقم 268 لسنة 1968 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة حسن نصر، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.