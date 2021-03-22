أمين عام الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يجتمع برئيس لجنة الانتخابات المركزية



وأطلع السوداني ناصر على نشاط الاتحاد والتحديات والمعيقات التي تواجه الاتحاد بظل الظروف الحالية ورغم ذلك لا يتأخر الاتحاد عن تكريم الكتاب في الداخل والخارج.



وقدم السوداني مجموعة من إصدارات الاتحاد الأخيرة لناصر، منها كتاب الراحل الطيب عبد الرحيم، والراحل سميح شبيب، والراحل ناصيف عواد، ويحتوي على مقالات لعدد من الكتاب في الوطن والشتات ومنهم مقالة لناصر.



من جهته ثمن ناصر هذه الجهود في ظل الأزمة الاقتصادية، وشح الامكانيات.





وناقش الوفد بحضور عضوي الأمانة العامة، الكاتب والمؤرخ حسام أبو النصر، والشاعر جمعة الرفاعي، والدكتور هشام كحيل مدير عام لجنة الانتخابات، سياق الانتخابات وما وصلت إليه الاستعدادات.



وأكد ناصر أن الأمور تسير كما خطط لها، فيما ثمن ناصر جهود الاتحاد وحفظ الإرث والتاريخ للمبدعين.







رام الله - دنيا الوطناجتمع وفد الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين برئاسة الأمين العام الشاعر مراد السوداني برئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، والوفد المرافق له.