القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة العيسوية بالقدس.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منصور محمود قرب هداسا في العيسوية، وأحمد هيثم محمود من محطة وقود بالبلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).