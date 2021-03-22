إسرائيل: لجنة الانتخابات تتوقع نشر النتائج غير الرسمية مساء الخميس





ويعود ذلك إلى إعادة تقدير عدد المظاريف المزدوجة، إذ يرجح ألا يتجاوز عددها 430 ألفا.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المئات من الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) والمحجورين أيضاً، سجلوا نفسهم للنقليات الخاصة بهم، والهادفة إلى تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي في ظل الجائحة.



وكانت مديرة عام لجنة الانتخابات المركزية، اورلي عداس، قد أعربت أمس عن أسفها للانتقادات الحادة الصادرة عن رئيس (كنيست) الليكودي ياريف ليفين بحق اللجنة ورئيسها القاضي عوزي فوغلمان.





وقالت عداس: إن الأصوات بنزع الشرعية عن اللجنة تعالت خلال الأسابيع الأخيرة.





وأضافت في سياق حديث إذاعي مسائي: بأن ليفين اشغل سابقا نائب رئيس لجنة الانتخابات ويعلم جيدا كيفية عملها.





وقالت: إن اللجنة استخلصت العبر من أحداث حصلت خلال جولات انتخابية سابقة.





وقد اتهم ليفين صباح أمس، القاضي فوغلمان باتخاذ قرارات منحازة وأحادية الجانب تفتقر الى المنطق.

رام الله - دنيا الوطنقبل انطلاق الانتخابات لـ (كنيست 24)، بحوالي 18 ساعة، توقعت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أن تنشر النتائج غير الرسمية للانتخابات مساء يوم الخميس المقبل وليس بعد ظهر يوم الجمعة القادم.