السعودية: أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ أشهر

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أكثر من 400 إصابة بفيروس (كورونا)، للمرة الأولى منذ أشهر.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 404 إصابات بالفيروس، وشفاء 387 حالة، خلال 24 ساعة الماضية.



كما رصدت الوزارة ارتفاع حالات (كورونا) الحرجة إلى نحو 600.