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شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 31 وفاة و2338 إصابة جديدة بالفيروس و1534 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبينت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "قلقيلية 2، طولكرم 6، الخليل 2، نابلس 9، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 1، طوباس 1"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة. 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 288، ضواحي القدس 93، قلقيلية 97، طولكرم 175، الخليل 491، نابلس 331، بيت لحم 130، سلفيت 49، رام الله والبيرة 277، طوباس 32، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 358.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 100، ضواحي القدس 32، قلقيلية 99، طولكرم 186، الخليل 207، نابلس 177، بيت لحم 139، سلفيت 84، رام الله والبيرة 302، طوباس 25، أريحا والأغوار 27"، قطاع غزة 156.

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 198 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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