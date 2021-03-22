عربي

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"

بمبلغ 48 مليون دولار.. الكويت يطلب 2 مليون جرعة إضافية من "فايزر"
رئيس الوزراء الكويتي يتلقى لقاح فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
طلبت الحكومة الكويتية 2 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس (كورونا)، بكلفة تصل إلى 48 مليون دولار.

ووفق ما نقلت صحيفة (القبس) الكويتية، فقد أكدت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي وافق على طلب الوزارة بشأن توفير مليوني جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، وبكلفة تصل إلى 48 مليون دولار

وقالت المصادر إن الوزارة تعمل على حجز كميات إضافية من اللقاحات المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية، لا سيما مع تزايد الطلب والإقبال عليها من أغلبية دول العالم، خصوصا مع سرعة تفشي الفيروس عالميا مؤخرا.

وأضافت المصادر أن الوزارة تراقب آخر الدراسات العلمية المنشورة حول التجارب السريرية على لقاحات يجري تصنيعها في بريطانيا وروسيا وأمريكا والصين والهند وغيرها، وذلك بهدف بحث اعتماد وتسجيل وترخيص الأنسب منها لاستخدام الطوارئ في البلاد، مؤكدة أنها لن تعتمد أي لقاحات لا تثبت فعالياتها أو مأمونيتها خلال استخدامها.

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