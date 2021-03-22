نابلس: تحذيرات من قرار الاحتلال إقامة مركز للشرطة بالمنطقة الأثرية في سبسطية





وأشار إلى أن المواطنين في القرية، ولجان المقاومة الشعبية، سيواصلون التصدي لممارسات الاحتلال ومستوطنيه.



وكانت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، اقتحموا مساء أمس، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، وقامت بإغلاقها أمام المواطنين، ومنعتهم من الوصول إليها.



بدوره، اعتبر وكيل وزارة السياحة والآثار، صالح طوافشة، أن إقامة مركز لشرطة الاحتلال لحماية عمليات التنقيب في سبسطية عمل عدواني وغير قانوني، مشيراً إلى أنه سيتم متابعته عبر (يونسكو) ومخاطبة كل الجهات الدولية والعاملين بالتراث لوقف مخططات الاحتلال.



وأضاف طوافشة، إنه تم وضع خطة حماية شاملة للموقع الأثري في سبسطية من أجل السيطرة على عمليات النهب المستمرة فيه من قبل الاحتلال، وتشمل عدة مشاريع، سيتم استكمال عدد منها خلال الأسبوعين القادمين، تتضمن تأهيل بعض المواقع الأثرية.

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، من مخطط لإقامة مركز لشرطة الاحتلال في المنطقة الأثرية في البلدة، معتبراً أن اقتحاماته المتواصلة للمنطقة الأثرية، جاءت تتويجاً لمطالبات المستوطنين بالسيطرة على المنطقة وتهويدها، تحت حجج التنقيب على الآثار وحماية المنطقة الاثرية.وقال عازم في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن ما قامت به البلدية، وعدة وزارات بتأهيل المنطقة، هو بهدف أن تكون منطقة جذب سياحي للحفاظ على فلسطينيتها.