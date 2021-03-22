شؤون فلسطينية

"الصحة": الحالة الوبائية بتصاعد و200 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بمحافظات الضفة

"الصحة": الحالة الوبائية بتصاعد و200 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بمحافظات الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار المواطنين الذين سجلوا على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة وتنطبق عليهم شروط تلقي اللقاح، التوجه لمديريات الصحة كل في محافظته للتطعيم مع مراعاة عدم الاكتظاظ والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأن الحالة الوبائية في تصاعد، وأن معدل الإصابات اليومية 2000 والوفيات 20.

وأضاف النجار: بأن نسبة الإشغال في العناية المكثفة في المستشفيات بلغت 100% ويوجد حوالي 200 حالة على أجهزة التنفس الصناعي، وأن نسبة من يتعافون على التنفس الصناعي لا تتعدى ال 30% .

وبخصوص ما حصل في بيت لحم يوم أمس، ونقل خمسة مرضى من المركز الوطني لعلاج مرضى (كورونا)، اكد النجار، بأن الضغط الكبير على الاكسجين في المركز نتيجة ارتفاع اعداد المرضى استدعى نقل جزء منهم الى مستشفى بيت جالا للحفاظ على نسبة الاكسجين للمرضى الاخرين.

وبيّن بأن الأوكسجين الطبي متوفر في جميع المستشفيات دون أي نقص فيه.

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