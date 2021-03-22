طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/9).وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.