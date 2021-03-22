وزير الاقتصاد: مدينة جنين الصناعية ستضم 131 مصنعاً وستوفر 20 ألف فرصة عمل





وتوقع بألا يقل حجم الإنتاج عن 500 مليون دولار، ويكون في غالبيته صناعات تصديرية.



ودعا العسيلي القطاع الخاص لعمل شراكات مع الشركات التركية، والاستفادة من خبراتهم في مجال التكنولوجيا، وتجاربهم الصناعية، وحصولهم على امتيازات من الحكومة التركية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن مشروع مدينة جنين الصناعية، التي شيدت بدعم تركي وألماني، ستنتهي في شهر آب/ أغسطس المقبل، وستضم 131 مصنعاً.وبيّن في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن هذا المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل بشكل مباشر، و15 ألف فرصة أخرى بشكل غير مباشر.