حزب الشعب: استمرار الاتصالات مع قوى اليسار لخوص الانتخابات بقائمة موحدة





وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن باب الحوار مفتوح لأي تفاهمات قد تطرح، مع كل القوى، مشيراً إلى قرار اللجنة المركزية في الحزب، بضرورة ان تضم القائمة قوى مجتمعية وقطاعية مختلفة.



وقال الصالحي: إن قائمة حزب الشعب، آخر قائمة سيتم تسجيلها، وستضم مرشحين عن قطاع غزة والقدس في أسمائها الأولى.







رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، إن هناك جهوداً مستمرة؛ لتشكيل قائمة شعبية، تضم قوى اليسار، قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.