شؤون فلسطينية

الأردن: استمرار العمل لاستخراج الوثائق المتوفرة التي تثبت ملكية الفلسطينيين للعقارات بحي الشيخ جراح

الأردن: استمرار العمل لاستخراج الوثائق المتوفرة التي تثبت ملكية الفلسطينيين للعقارات بحي الشيخ جراح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، استمرار العمل لاستخراج الوثائق المتوفرة لدى المؤسسات الأردنية، التي تثبت ملكية المواطنين الفلسطينيين للعقارات في حي الشيخ جراح، والاحياء الأخرى في القدس المحتلة، مؤكداً تسليم عدد كبير من الوثائق خلال السنوات الماضية لدولة فلسطين، واستكمال البحث عن وثائق أخرى.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأن الوثائق، كانت تصدرها وزارة التعمير الأردنية في القدس المحتلة في الفترة الممتدة بين 1956 إلى 1967، وأن الكثير من الوثائق، فقدت عقب حرب عام 67 واحتلال الضفة.

وأوضح بأن المملكة، تعمل على توفير الوثائق للمقدسيين؛ لتثبيت ملكيتهم لمنع الاحتلال من تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، والتنسيق المستمر مع السلطة الوطنية؛ لحماية حقوق المواطنين في المدينة.

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