نابلس: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة حررت 223 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية من ضمنها 141 مخالفة بحق أشخاص و72 مخالفة بحق مركبات عمومي في جميع أنحاء المحافظة، ونفذت أربع جولات تفتيشية للوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية والمؤسسات للبروتوكول الصحي ونفذت جولات، وأغلقت محالاً تجارية بعد سريان قرار الإغلاق بعد الساعة السابعة مساءً.



وناشدت الشرطة المواطنين بالإلتزام بحالة الإغلاق، وتقييد الحركة إلا للضرورة القصوى، والإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة، مخالفات سلامة عامة بحق مخالفين لقرار إجراءات الوقاية والسلامة، في محافظة نابلس.