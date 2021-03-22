الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة المحافظة، حررت 28 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة، بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية، التي تمر بها البلاد، ضروري للحفاظ على الصحة، وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة، مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية، لعدم الالتزام بقرار الإغلاق، وإجراءات السلامة العامة في جنين.