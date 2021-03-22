الشيخ: هناك تهويل بالحديث عن أن فتح مشتتة والمصالحة مع دحلان غير ممكنة





وأضاف في تصريحات لراديو (علم): بأننا مع تشكيل جبهة وطنية عريضة، ولكن يبدو أننا نتجه إلى تشكيل قائمة فتحاوية خالصة، وهذا لن يفسد ملف الانتخابات.





وتابع: هناك مبالغة كبيرة بالحديث عن أن حركة فتح مشتتة، وغير موحدة، ومن أراد أن يستقوى على الحركة بالمال السياسي فلا مكان له فيها.





وأكد فيما يتعلق بملف عضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة، قال الشيخ: إننا حاورناه لمدة 45 يوماً، ولكنه كان مصراً بتشكيل ما يسمى الملتقى الوطني الديمقراطي، وفتح لم تفصل القدوة، ولكن هو من خرج من حركة فتح.





وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن المصالحة مع القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان غير ممكنة، وإلغاء الانتخابات غير ممكن، فيما تشكيل حكومة بدون حماس بحكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، مستحيل.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، إنه لا يوجد تأخير في ملف تشكيل قائمة الحركة في المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن هناك تقدير موقف، سيتم رفعه هذا الأسبوع من قبل قيادات الأقاليم، للأطر القيادية في المجلس الثوري، للبت في تشكيل القائمة.