شؤون فلسطينية

الرئاسة لـ "نتنياهو": السلام مع الشعب الفلسطيني أولاً هو طريق السلام الحقيقي

الرئاسة لـ "نتنياهو": السلام مع الشعب الفلسطيني أولاً هو طريق السلام الحقيقي
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية أولاً، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وأضاف في تعقيب له على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي جاء فيها "أن الدولة الفلسطينية، ستتحقق من خلال السلام مع العرب وليس الفلسطينيين"، إن هذه التصريحات الإسرائيلية، تندرج في إطار التهرب المستمر للحكومة الإسرائيلية من دفع استحقاقات السلام المترتبة على الجانب الإسرائيلي وفق الشرعية الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أن السلام الشامل في المنطقة، يكون فقط من خلال اتفاق سلام، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، مشيراً إلى أن طريق السلام، وفق الشرعية الدولية، يتم فقط من خلال العنوان الفلسطيني المتمثل بالقيادة الشرعية لشعبنا، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإن أي محاولة للبحث عن سلام وهمي، لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وختم الناطق الرسمي تصريحه، بالقول: هذا هو السلام الحقيقي الذي يحقق السلام والأمن للجميع، وإلا ستبقى المنطقة في دوامة من التوتر والعنف.

أخبار ذات صلة

القدرة: دخلنا بالفعل بموجة (كورونا) ثانية والفترة المقبلة ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة

القدرة: دخلنا بالفعل بموجة (كورونا) ثانية والفترة المقبلة ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة

قوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين بمنطقة عين البيضا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين بمنطقة عين البيضا جنوب الخليل

اشتية: نستكمل اليوم مناقشة موازنة 2021 وارتفاع الخصومات الإسرائيلية لـ 52 مليون شيكل

اشتية: نستكمل اليوم مناقشة موازنة 2021 وارتفاع الخصومات الإسرائيلية لـ 52 مليون شيكل

هنية: سيظل شيخنا الإمام المؤسس فينا منارة لا تنطفئ نهتدي بدعوته المباركة وبسيرته العطرة

هنية: سيظل شيخنا الإمام المؤسس فينا منارة لا تنطفئ نهتدي بدعوته المباركة وبسيرته العطرة

دار الإفتاء الفلسطينية توجه دعوة للمواطنين وأصحاب المطابع بشأن إصدار الإمساكيات الرمضانية

دار الإفتاء الفلسطينية توجه دعوة للمواطنين وأصحاب المطابع بشأن إصدار الإمساكيات الرمضانية

حلس يكشف آخر التحضيرات للانتخابات وآليات اختيار مرشحي فتح

حلس يكشف آخر التحضيرات للانتخابات وآليات اختيار مرشحي فتح

قطاع غزة: ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ارتفاع كبير بعدد وفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين بمنطقة عين البيضا جنوب الخليل

قوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين بمنطقة عين البيضا جنوب الخليل

هنية: سيظل شيخنا الإمام المؤسس فينا منارة لا تنطفئ نهتدي بدعوته المباركة وبسيرته العطرة

هنية: سيظل شيخنا الإمام المؤسس فينا منارة لا تنطفئ نهتدي بدعوته المباركة وبسيرته العطرة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

محافظ بيت لحم يكشف ما حدث بالمركز الوطني للتأهيل بشأن شائعة نقص الأوكسجين للمصابين

محافظ بيت لحم يكشف ما حدث بالمركز الوطني للتأهيل بشأن شائعة نقص الأوكسجين للمصابين

مؤكدة على مبادئه.. حماس تصدر بياناً بالذكرى 17 لاستشهاد مؤسسها أحمد ياسين

مؤكدة على مبادئه.. حماس تصدر بياناً بالذكرى 17 لاستشهاد مؤسسها أحمد ياسين

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

بحجة الانتخابات الإسرائيلية.. الاحتلال يغلق الضفة ومعابر القطاع غداً

بحجة الانتخابات الإسرائيلية.. الاحتلال يغلق الضفة ومعابر القطاع غداً

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

منوعات

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: هجوم بين دنيا بطمة ومي العيدان يثير الجدل.. والأخيرة تقصف جبهتها

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

شاهد: فنانة تكشف عن إدمانها و تعرّضها للاغتصاب مرتين

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

ما حقيقة الخلاف الكبير بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

مع الأدلة القاطعة.. شابة تتهم فنان جديد باغتصابها

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: ماذا فعلت دنيا بطمة بعد خروج شقيقتها من السجن

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

شاهد: مريم حسين تشن هجومًا على حلا الترك.. هل تساعد منى السابر ؟

عربي

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة

إطلاق 4 أقمار صناعية عربية إلى الفضاء

إطلاق 4 أقمار صناعية عربية إلى الفضاء

بعد عام من الإغلاق.. السعودية تقرر إعادة فتح سقيا زمزم

بعد عام من الإغلاق.. السعودية تقرر إعادة فتح سقيا زمزم

الإمارات: توسيع نطاق حملة للتطعيم من (كورونا) لتشمل فئة ما فوق 16 عاما

الإمارات: توسيع نطاق حملة للتطعيم من (كورونا) لتشمل فئة ما فوق 16 عاما