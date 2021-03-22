القدرة: دخلنا بالفعل بموجة (كورونا) ثانية والفترة المقبلة ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، حول تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، أنه مع بداية شهر آذار/ مارس، كان هناك تذبذب في المنحنى الوبائي، لاسيما الأيام الثلاثة الأخيرة خاصةً الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية.



وشدد على أن هذه مؤشرات، تنذر بحالة الخطر، وقد دخلت غزة فعلاً في موجة ثانية جديدة من الوباء، مستدركاً: "ارتفاع الأرقام لم يشكل خطورة على القطاع الصحي، حيث لازال في إطار المنظومة الصحية والمتابعة الميدانية".



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، بأن الأمر يحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام بإجراءات السلامة والوقاية، حتى نصل إلى بر الأمان خلال الأيام المقبلة.



وقال: "لمسنا أن هناك تراجعاً في قطاع غزة من الالتزام بإجراءات الوقاية، كتوجه المواطنين إلى بيوت العزاء والأفراح والأسواق، وهذا ما زاد من نسبة الإصابة بالمرض".



وتابع القدرة: "نحن أمام فرصة إعطاء التطعيم لكبار السن والمرضى، ما سيخفض حجم الإصابات بالمرض، لاسيما وأن أعداد الوفيات والإصابات من كبار السن".



وأكد أن عدد المُطعمين من لقاح (كورونا) وصل إلى 11700 في قطاع غزة من المواطنين، سواءً من الكوادر الطبية أو المرضى أو المواطنين.



ودعا القدرة من يفوق عمره عن (60 عاماً) التوجه إلى مراكز التطعيم؛ لتلقي اللقاح مباشرة.



وشدد على أن الفترة المقبلة، ربما تشهد مزيداً من الإجراءات المشددة، سواءً على المعابر أو داخل المجتمع.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم الاثنين: إن قطاع غزة، كان قد قطع شوطاً كبيراً في انخفاض حدة الإصابات، حيث كانت النسبة تصل إلى معدل 2 إلى 3% من حجم العينات التي يتم فحصها.