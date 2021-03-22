قوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين بمنطقة عين البيضا جنوب الخليل

عين البيضا - الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طاقم تلفزيون فلسطين في منطقة عين البيضا المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق يطا جنوب الخليل.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، احتجزت أفراد الطاقم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأرغمتهم على مغادرة منطقة عين البيضا، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطنتي (ماعون) و(كرمئيل).



ونوّه منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين، وتجريف أراضيهم في تلك المنطقة، لصالح إقامة مزارع أبقار وأغنام لمستوطني (ماعون) و(كرمئيل)، وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل ولجم ممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على المواطنين.



وجرفت آليات تابعة للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وعلى مدار الأسبوعين الماضيين أراضٍ زراعية في منطقة العين البيضا، تعود ملكيتها لعائلات: بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس.