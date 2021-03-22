دولي

روسيا: تسجيل 9284 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل 9284 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 9284 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و361 حالة وفاة، وتعافى 7790 شخصا.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1586 إصابة) تليها مدينة سانت بطرسبورغ (865) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (646).

وبلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و466153 إصابة، تعافى منها 4 ملايين و77185 شخصا، فيما توفي بسببها 95391 شخصا.

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