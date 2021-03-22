اشتية: نستكمل اليوم مناقشة موازنة 2021 وارتفاع الخصومات الإسرائيلية لـ 52 مليون شيكل





وتابع اشتية: "نأمل عودة المساعدات العربية والدولية الأخرى بما فيها الأمريكية، لكي نستطيع سد العجز الموجود، والذي وصل إلى مليار دولار على مدار عام 2020".





وأضاف في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بأن الموازنة، توضح بأن الخصومات الإسرائيلية، التي كانت بمقدار 41 مليون شيكل، قد زادت لتصبح 52 مليون شيكل شهرياً.