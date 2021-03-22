السودان يدعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية بشأن سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة
وقال في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الاثنين: إننا "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات".
دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة
وقال في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الاثنين: إننا "نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات".
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